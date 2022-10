Elina braucht Lebensretter: Jeder könnte es sein

So ruft die Firma des Papas öffentlich zur Typisierung auf, das geht auch daheim mit einem einfachen Abstrich - der Appell wurde binnen eines Tages schon 300-mal geteilt. Und in Zwettl an der Rodl, dem Heimatort der Familie, findet am Sonntag, 30. Oktober, ab 10 Uhr bei einem Frühschoppen eine Typisierung vor Ort statt. Infos gibt es hier.