„Leutnant Gustl“: Ehrgefühl und Identitätskrise

Ein Narziss geht im Kreis

Regisseurin Cornelia Metschitzer dramatisierte die Novelle. Die Monologe auf der Bühne verschränkt sie mit Stimmen von außen, dazu werden Bilder projiziert. Man erlebt die Kränkung, anschließend taumelt Gustl 90 Minuten durch das nächtliche Wien, gefangen in einem Gedankenkarussell aus Todesangst, Auflehnung Selbstverachtung und Frauenfeindlichkeit. Lisa Kröll übernimmt zahlreiche Begegnungen, bleibt dabei aber recht farblos.