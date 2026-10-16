Abkochgebot für Trinkwasser muss verlängert werden

Keine Entwarnung gibt es für die Waldrandsiedlung in Steyr. Das Abkochgebot für Trinkwasser muss auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Anfang der Woche wurde bei einer routinemäßigen Untersuchung des Hochbehälters Enterokokken festgestellt.
Im Steyrer Stadtteil Waldrandsiedlung gilt weiterhin das dreiminütige Abkochverbot für Trinkwassser. Nach Auswertung der jüngsten Proben kann keine Entwarnung gegeben werden. Anfang der Woche wurde im Hochbehälter Enterokokken festgestellt. Die Ursache für die Verunreinigung steht noch nicht fest. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wird von den Steyrer Stadtbetrieben erneut persönlich mit Flugblättern informiert.
Im betroffenen Gebiet wird nun das Wassernetz mit Chlor desinfiziert. Das Wasser kann deswegen über einen Zeitraum von einigen Wochen leicht nach Chlor riechen oder schmecken. Die geringen Chlorgehalte sind jedoch gesundheitlich unbedenklich. Die Aufhebung des Abkochgebotes wird separat verlautbart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.