Abkochgebot für Trinkwasser muss verlängert werden

Im Steyrer Stadtteil Waldrandsiedlung gilt weiterhin das dreiminütige Abkochverbot für Trinkwassser. Nach Auswertung der jüngsten Proben kann keine Entwarnung gegeben werden. Anfang der Woche wurde im Hochbehälter Enterokokken festgestellt. Die Ursache für die Verunreinigung steht noch nicht fest. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wird von den Steyrer Stadtbetrieben erneut persönlich mit Flugblättern informiert.