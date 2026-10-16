„Was habe ich damit nur meiner Mutter angetan?“

„Sterben tun die Anderen!“ Das ist der Titel jener aufwühlenden Biografie, die Ex-Seitenwagen-Weltmeister Klaus Klaffenböck (58) am Freitag präsentiert. Ein schonungslos ehrliches Buch über seine Motorsportkarriere, in der er auch dreimal das legendäre Todesrennen namens Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man gewann.