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Unfall im Innviertel:

Stichflamme verbrannte beide Unterarme

Oberösterreich
16.10.2026 19:30
Der Notarzt versorgte den Brandverletzten in Eberschwang
Der Notarzt versorgte den Brandverletzten in Eberschwang(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwerer Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Eberschwang: Beim Abstellen einer Maschine gab es eine große Stichflamme, die einen von zwei in der Nähe befindlichen Arbeitern traf. Der Schwerverletzte muss jetzt in Wien behandelt werden.

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Der 37-Jährige aus Tiefgraben war am 16. Oktober 2026 gegen 14.45 Uhr gemeinsam mit einem 47-jährigen Arbeitskollegen aus Bad Leonfelden mit sogenannten Heißvernebelungsarbeiten beschäftigt. Dabei stand der 37-Jährige mit dem Vernebelungsgerät in einem etwa eineinhalb Meter tief liegenden schmalen Schacht, während sich sein Kollege oberhalb in der Halle befand.

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Kollege blieb heil
Plötzlich und aus noch unerklärlichem Grund kam es beim Abstellen der Maschine zu einer Stichflamme und diese erwischte den 37-Jährigen an den Unterarmen. Er wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung in das AKH Wien gebracht werden musste. Sein Kollege blieb unversehrt.

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