Stichflamme verbrannte beide Unterarme

Kollege blieb heil

Plötzlich und aus noch unerklärlichem Grund kam es beim Abstellen der Maschine zu einer Stichflamme und diese erwischte den 37-Jährigen an den Unterarmen. Er wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung in das AKH Wien gebracht werden musste. Sein Kollege blieb unversehrt.