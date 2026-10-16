Stichflamme verbrannte beide Unterarme

Schwerer Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Eberschwang: Beim Abstellen einer Maschine gab es eine große Stichflamme, die einen von zwei in der Nähe befindlichen Arbeitern traf. Der Schwerverletzte muss jetzt in Wien behandelt werden.
Der 37-Jährige aus Tiefgraben war am 16. Oktober 2026 gegen 14.45 Uhr gemeinsam mit einem 47-jährigen Arbeitskollegen aus Bad Leonfelden mit sogenannten Heißvernebelungsarbeiten beschäftigt. Dabei stand der 37-Jährige mit dem Vernebelungsgerät in einem etwa eineinhalb Meter tief liegenden schmalen Schacht, während sich sein Kollege oberhalb in der Halle befand.
Kollege blieb heil
Plötzlich und aus noch unerklärlichem Grund kam es beim Abstellen der Maschine zu einer Stichflamme und diese erwischte den 37-Jährigen an den Unterarmen. Er wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung in das AKH Wien gebracht werden musste. Sein Kollege blieb unversehrt.
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