18-Jährigen fast überfahren: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ansfelden bittet um Mithilfe: Ein 18-Jähriger wäre in Haid fast von einem roten Kleinwagen erfasst worden. Er konnte noch zur Seite springen, wurde aber trotzdem touchiert und leicht verletzt. Weil der Lenker nicht anhielt, suchen die Beamten nun nach Zeugen der Fahrerflucht.
Ein 18-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Ansfelden wollte am Freitag gegen 6:25 Uhr in Haid den Schutzweg im Kreuzungsbereich der Kremstalstraße B139 mit der L563 überqueren. Im selben Moment bog ein bislang unbekannter Autolenker an dieser Kreuzung nach rechts auf die B139 ab. Dieser soll mit einem kleinen roten Auto unterwegs gewesen sein.
Trotz Sprung erfasst
Der 18-Jährige, der sich bereits am Schutzweg befand, konnte im letzten Moment durch einen Sprung zur Seite ausweichen, wurde jedoch vom Pkw am linken Fuß touchiert und leicht verletzt. Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt auf der B139 Richtung Traun einfach fort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansfelden unter der Nummer 059 133 4131.
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