18-Jährigen fast überfahren: Polizei sucht Zeugen

Trotz Sprung erfasst

Der 18-Jährige, der sich bereits am Schutzweg befand, konnte im letzten Moment durch einen Sprung zur Seite ausweichen, wurde jedoch vom Pkw am linken Fuß touchiert und leicht verletzt. Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt auf der B139 Richtung Traun einfach fort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansfelden unter der Nummer 059 133 4131.