Lastwagenbrand sorgte für Totalsperre auf Autobahn

Ein 55-jähriger tschechischer Staatsbürger lenkte seinen Lkw am Donnerstag gegen 17:40 Uhr auf der A1 Richtung Salzburg. Im Bereich Schnarrendorf, Gemeinde Sipbachzell, fing der Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Getriebes zu brennen an. Der Kraftfahrer hielt das Fahrzeug am ersten Fahrstreifen an und stieg sofort aus. Er blieb unverletzt.