Lastwagenbrand sorgte für Totalsperre auf Autobahn

Nachdem ein Lkw zu brennen begonnen hatte, war der Lenker stehen geblieben und ausgestiegen. Die Führerkabine brannte trotz Löscheinsatz vollständig aus. Auch die Ladung beschäftigte die Einsatzkräfte – hunderttausende Walnüsse mussten händisch entladen werden.
Ein 55-jähriger tschechischer Staatsbürger lenkte seinen Lkw am Donnerstag gegen 17:40 Uhr auf der A1 Richtung Salzburg. Im Bereich Schnarrendorf, Gemeinde Sipbachzell, fing der Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Getriebes zu brennen an. Der Kraftfahrer hielt das Fahrzeug am ersten Fahrstreifen an und stieg sofort aus. Er blieb unverletzt.
Westautobahn 25 Minuten gesperrt
Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus, der Sattelanhänger wurde im vorderen Bereich durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte gegen 18:40 Uhr „Brand aus“ geben. Die Westautobahn musste für etwa 25 Minuten vollständig gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis 22:25 Uhr.
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