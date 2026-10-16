Polizei sucht nach Zeugen von schwerem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Wels in Oberösterreich wurde eine 73-Jährige schwer, und vier weitere Beteiligte, darunter ein acht Monate alter Bub, leicht verletzt. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe, denn beide Lenker behaupteten felsenfest, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.
Eine 51-jährige Serbin aus Wels war mit ihrem Auto am Donnerstag gegen 18 Uhr gemeinsam mit ihrem 74-jährigen Schwiegervater und ihrer Schwiegermutter (73) auf der Dr. Groß-Straße Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr in diesem Bereich ein 47-Jähriger aus Wels mit seinem Wagen auf der Magazinstraße Richtung Norden. In seinem Fahrzeug befanden sich noch seine 40-jährige Ehefrau und sein acht Monate alter Sohn.
Fünf Verletzte
Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 73-Jährige schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Alle anderen Autoinsassen wurden leicht verletzt und ebenfalls in das Klinikum Wels gebracht.
Beide wollen Grün gehabt haben
Die Polizei sucht nun aber nach Personen, die Zeugen des Unfalls waren: Beide Lenker behaupteten felsenfest, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Welser Verkehrsinspektion bittet Unfallzeugen unter der Nummer
059 133 47 4444 um sachdienliche Hinweise.
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