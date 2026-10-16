Polizei sucht nach Zeugen von schwerem Unfall

Eine 51-jährige Serbin aus Wels war mit ihrem Auto am Donnerstag gegen 18 Uhr gemeinsam mit ihrem 74-jährigen Schwiegervater und ihrer Schwiegermutter (73) auf der Dr. Groß-Straße Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr in diesem Bereich ein 47-Jähriger aus Wels mit seinem Wagen auf der Magazinstraße Richtung Norden. In seinem Fahrzeug befanden sich noch seine 40-jährige Ehefrau und sein acht Monate alter Sohn.