Kickl: Asylstopp statt Zelte für Flüchtlinge

Vorarlberg und Tirol wollen keine Zelte aufstellen

Der Aufbau der Zelte beginnt schon dieses Wochenende, teilte die Bundesbetreuungsagentur (BBU) am Freitag mit. Die Zelte werden auf Grundstücken in Bundesbesitz aufgestellt und die Menschen dort bleiben in Bundesbetreuung. Erste Standorte soll es in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich geben. Doch in Tirol und Vorarlberg will man keine Zelte, man werde Gebäude suchen und anbieten.