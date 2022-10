Karner: „Möglicherweise brauchen wir bald Zelte“

Die steigenden Flüchtlingszahlen bringen das System an seine Grenze, in Einzelbereichen sei man bereits darüber angelangt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Daher hat sich die Landesflüchtlingsreferentenkonferenz am Donnerstag unter anderem mit der Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten beschäftigt. Es bedürfe nämlich zusätzlicher Maßnahmen in allen Bundesländern, „möglicherweise müssen auch Zelte aufgestellt werden“, so Karner.