Illegale Migration in EU: Höchststand seit 2016

Karner warnt: „Möglicherweise brauchen wir bald Zelte“

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) rechnet - wegen der Lage in der Ukraine und der Ankündigung Serbiens, seine Visapolitik bis Ende des Jahres zu ändern - mit weiter hoch bleibenden Flüchtlingszahlen .Diese bringen das System an seine Grenze, in Einzelbereichen sei man bereits darüber angelangt, so Karner.