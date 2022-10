Schleuderunfall auf der Rheintalautobahn

Die Frau war gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als sie auf Höhe Koblach aufgrund der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto geriet ins Schleudern, krachte in die Mittelleitschiene und schlitterte anschließend rund 80 Meter an dieser entlang, ehe es auf der Überholspur zum Stillstand kam. Die Frau hat die Rutschpartie zum Glück unversehrt überstanden, ihr Pkw wurde allerdings komplett demoliert. Aufgrund der Aufräum- und Bergearbeiten musste die Überholspur rund eine Stunde gesperrt werden.