Annemarie (82) läutet täglich die Friedensglocke

Jubiläumsfeier wurde wegen Umzug verschoben

Die von Architekt Hubert Prachensky zum 25-jährigen Bestehen der ARGE Alp entworfene Anlage feierte kürzlich ihren 25. Geburtstag. Am 12. Oktober 1997 wurde die Glocke das erste Mal vom damaligen Südtiroler Landeshauptmann Silvius Magnago geläutet. Eine schon geplante Jubiläumsfeier wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Wahrzeichen muss bis zum Stichtag 25. Juni 2023 an einen neuen Standort übersiedeln. Die Grundeigentümerin will die Flächen wieder selbst nützen.