Die „Tiroler Krone“ zu Besuch im Sozialmarkt

Teuerung bringt noch keine Kunden, aber Fragen

Die Teuerung ist beim TISO noch nicht angekommen. „Es rufen aber immer mehr an und fragen, wie das bei uns so läuft. Es wird also nicht mehr lange dauern“, erklärt Michaela. Und es läuft so: Mitbringen muss man einen Einkommensnachweis und einen Ausweis mit Foto. Dann füllt man, gerne auch gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort, ein Formular aus. Das war’s.