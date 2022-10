Betrug mit Banknoten landete vor dem Richter

Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro

Der Staatsanwalt spricht von einem Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Nach kurzer Beratung des Schöffensenats verurteilt der vorsitzende Richter den Angeklagten zu 16 Monaten teilbedingter Haft, 14 davon auf Bewährung. Nachdem der Nigerianer bereits zwei Monate in U-Haft verbüßt hat, muss er nicht einsitzen. Zuschulden kommen lassen darf sich in der Bewährungszeit allerdings nichts.