Auftakt mit seltenen Werken von Heinz Göbel

Kurz vor dem Ableben Heinz Göbels (1947 bis 2013) war eine Ausstellung in der Galerie in der Schmiede in Vorbereitung, doch es kam nicht mehr dazu. Erst jetzt holt man die Präsentation nach, die in enger Zusammenarbeit mit Witwe Maria Moser und Tochter Lena Göbel entstanden ist. Dadurch gelang es, dass seltene Gemälde und Papierarbeiten erstmals präsentiert werden können. Sie bleiben Göbels Lebensthema, das er in Landschaften fand, völlig treu.