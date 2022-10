„Putin bereit, jede rote Linie zu überschreiten“

krone.at: Herr Kurz, Sie haben ja in letzter Zeit in einige Start-ups und Firmen investiert, Ihre jüngste Zusammenarbeit wird etwas kritisch gesehen, Ihr neuer Geschäftspartner hat ja bisher unter anderem Spionagesoftware entwickelt. Was sagen Sie dazu und wie sieht Ihr Tätigkeitsfeld aktuell aus?

Sebastian Kurz: Ende letzten Jahres habe ich die Politik verlassen und begonnen, unternehmerisch und privatwirtschaftlich tätig zu sein, arbeite unter anderem für Peter Thiel bei Thiel Capital in den USA. Darüber hinaus habe ich ein Beratungsunternehmen gegründet und gemeinsam mit Alexander Schütz in einige Unternehmen, auch in Österreich, zu investieren angefangen. Zuletzt habe ich mit Partnern in Israel ein Unternehmen gegründet und bereits 20 Millionen Dollar an Investorengeldern lukriert. Die Firma hat sich auf den Schutz von kritischer Infrastruktur vor Cyberattacken spezialisiert, ein Thema, das immer wichtiger wird.