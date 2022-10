Sechs Dinge, die Sie über Kurz noch nicht wussten

Es ist nicht das erste Buch über Sebastian Kurz, aber das erste, das in Ich-Form verfasst ist. Gemeinsam mit „Krone“-Journalistin Conny Bischofberger blickt Kurz auf sein bisher sehr bewegtes Leben zurück. Im Buch „Reden wir über Politik“, das am Samstag in den Buchhandel kommt, arbeitet er seine Politik-Karriere auf.