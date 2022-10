Ländle-Adlerin Pinkelnig kurz vor Start in Ramsau

Am Wochenende steht die Österreichische Meisterschaft in der Ramsau auf dem Programm. Ein Highlight, außerdem eine Generalprobe für den Weltcupauftakt Anfang November in Wisla (Pol). Dort starten die Damen und die Herren gemeinsam in die neue Weltcup-Saison. Gesprungen wird erstmals Hybrid - angefahren wird in einer Eisspur, gelandet auf einer Matte. „Das wird spannend“, meint Eva, „es wird sich zeigen, wer das am Besten meistern kann. Wisla wird eine Herausforderung. Allerdings lande ich schon lieber auf einer Matte, als auf einer hügeligen und harten Schneedecke. Es wird sicher nicht einfach, den Weltcup in Zukunft nachhaltig zu gestalten.“