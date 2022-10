Früheren Ladenschluss in Einkaufszentren gefordert

Der ÖGB-Tirol hat am Freitag in einer Aussendung kürzere Öffnungszeiten in Einkaufszentren gefordert. Als Grund führten die Verantwortlichen die Energiekrise sowie eine Attraktivierung von Jobs im Handel an. Gewerkschafterin Elisabeth Braun sah dies als „Win-Win-Situation“. In der Steiermark gebe es bereits Einkaufszentren, die früher zusperren.