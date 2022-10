Auf den Gehwegen bleiben die Lichter weiter an

Ausbau der „situativen Beleuchtung“

Fakt ist aber auch, dass bei der Beleuchtung auf den Energieverbrauch geachtet werden muss. Deshalb soll laut Hajart bei künftigen Bauprojekten oder größeren Umbauarbeiten in Wohngebieten die „situative Beleuchtung“ verstärkt eingesetzt werden. Das heißt: Das Licht geht nur bei Bedarf an. „Im Rahmen dieses Konzepts werden Straßenleuchten mit Bewegungs- oder Radarsensoren versehen. Diese registrieren, ob sich im Überwachungsbereich ein Verkehrsteilnehmer bewegt. Befinden sich keine Verkehrsteilnehmer auf der Straße, wird das Licht auf das in der Norm festgelegte Mindestausmaß der Beleuchtungsstärke reduziert“, erklärt Hajart.