Drei Verletzte bei Crash auf Kreuzung in Innsbruck

Es war gegen 20.15 Uhr: Ein 21-Jähriger hielt seinen Pkw an der Kreuzung Mitterweg/Bachlechnerstraße bei einer roten Ampel an. „Er beabsichtigte vom Mitterweg kommend nach links in die Bachlechnerstraße einzubiegen“, heißt es seitens der Polizei. Zeitgleich hatte eine 77-jährige Einheimische ihr Fahrzeug an der gegenüberliegenden Kreuzung (Fischnallerstraße/Bachlechnerstraße) ebenfalls bei Rotlicht angehalten. Neben ihr saß auf dem Beifahrersitz ein 70-jähriger Österreicher.