Akku von E-Scooter geriet in Kinderzimmer in Brand

Um 21.36 Uhr am Mittwoch geriet in einer Wohnung in der Bregenzer Achsiedlung der Akku eines E-Scooters in Brand. Das Gerät war im Kinderzimmer abgestellt worden, hing aber zum Zeitpunkt des Brandes nicht am Stromnetz. Der brennende Akku konnte vom 33-jährigen Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden. In der Wohnung befanden sich insgesamt zwei Erwachsene und fünf Kinder, verletzt wurde aber zum Glück niemand.