Grüne sind bereits „einen Schritt weiter“

Sie soll grün sein, erneuerbar, sauber und günstig: Die Energie, mit der sich Vorarlberg in Zukunft versorgen will. Beim Fachforum Energieautonomie+ 2030, das am Mittwoch im Feldkircher Montforthaus über die Bühne ging, diskutierten rund 60 Experten und Expertinnen über die weiteren Schritte zur Erreichung der hehren Umweltziele. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise stand dabei natürlich im Mittelpunkt.