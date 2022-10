Polestar 3: Macht mächtig Dampf und Kilometer

Das Ambiente des Innenlebens folgt wiederum bewusster Sachlichkeit mit hohem Alltagsnutzen. Ein schmales Display hinterm Lenkrad liefert das Nötigste, der 14,5 Zoll große Zentralmonitor Informationen und Funktionen, die gemeinsamen mit Google entwickelt wurden. Die Bedienung gleicht der eines XXL-Tablets, dürfte also erfahrenen Nutzern schnell vertraut vorkommen. Es beherrscht auch Updates per Internet, das Auto muss dafür also nicht an den Rechner des nächsten Service-Stützpunktes.