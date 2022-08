Polestar bringt diesen heißen E-Roadster in Serie

O₂ haben sie ihn genannt, diesen RE-Roadster, nach der chemische Formel für molekularen Sauerstoff. Dabei ist das Ding ist so scharf gezeichnet, dass einem glatt die Luft wegbleiben kann. Der Name wird sich aber ändern: Der offizielle Name lautet nun Polestar 6 Electric Performance Roadster. Die Markteinführung ist für 2026 angekündigt, ab sofort kann man online einen Fertigungsslot reservieren.