Polestar 2: Was kann das Nordstern-Basismodell?

Thors Hammer in den Scheinwerfern macht klar: Der Polestar 2 will Schwede sein. Auch wenn die Marke zum chinesischen Geely-Konzern gehört, ist sie doch ein Volvo-Ableger (okay, mittlerweile auch chinesisch). Gelingt der Spagat zwischen den Kontinenten und kann der Polestar 2 als Basismodell überzeugen? Motorredakteur Stephan Schätzl hat sich hinters Steuer gesetzt, um diese und weitere Fragen im „Krone“-Motor-Podcast zu beantworten.