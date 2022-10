„Wo bleiben Wahlfreiheit und Rechtsanspruch?“

Vorarlberg hat in Sachen Kinderbetreuungsangebote immer noch großen Nachholbedarf. Mit dem neuen Kinderbildungs und -betreuungsgesetz will die Landesregierung nun die Weichen neu stellen und so auch dem erklärten Ziel, Vorarlberg zum „chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche“ zu machen, einen großen Schritt näher kommen. Doch ist das neue Gesetz tatsächlich ein großer Wurf?