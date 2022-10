Ein tschechischer Lügenbaron geht sitzen

„Also, wie war das jetzt mit dem Fahrrad in Bregenz, an dem Sie sich zu schaffen machten und dem E-Scooter, der im Kofferraum Ihres Wagens gefunden wurde?“, will der Richter vom Angeklagten wissen. Nun, das Einfachste wäre gewesen, der Angeklagte hätte den versuchten beziehungsweise den vollendeten Diebstahl zugegeben. Tat er aber nicht. Seine Taktik lautete stattdessen Verwirrung stiften und lügen, bis sich die Balken biegen oder der Richter mürbe wird.