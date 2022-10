Tiroler Hilfe für den Kaukasus in Georgien

Tiroler Ausrüstung für die georgischen Kollegen

„Wir wollten sehen, wie wir unseren Kollegen am besten helfen können“, sagt Spiegl. Den Bergrettern der Region mangelt es etwa bei der persönlichen Schutzausrüstung wie LVS-Geräten oder Lawinenschaufeln. Die Tiroler Bergrettung wird daher für elf Kollegen aus der Kleinstadt Mestia Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Die Tiroler Feuerwehr, die unter anderem mit Georg Waldhart, dem Leiter der Landesfeuerwehrschule in Telfs, vor Ort war, will im Rahmen eines Leuchtturmprojektes eine Feuerwache mit besonders motivierten Mitarbeiten unterstützen. „Möglicherweise stellen wir Geräte oder Fahrzeuge zur Verfügung“, sagt Waldhart.