SPÖ: „Regierung haut das Geld beim Fenster raus“

Von Sicherheit könne bei diesem Budget keine Rede sein, so FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. „Seit Anbeginn der Zweiten Republik war die Unsicherheit nie so hoch wie heute“, das liege aber nicht an internationalen Entwicklungen, sondern an der Reaktion der Bundesregierung auf die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Teuerung. Rund 46,5 Milliarden Euro seien seit Beginn der Pandemie aufgewendet worden, um die Folgen zu mildern - Geld, das man sich laut Kickl hätte sparen können, hätte man auf „Lockdowns, Testorgien und Impfpropaganda“ verzichtet.