Magnus Brunners heikler Budget-Auftritt

Magnus bedeutet „der Große“. Finanzminister Brunner trägt diesen Vornamen und in seiner Funktion gleichbedeutende Verantwortung. Ein Budget in volatilen Zeiten stemmen – er hat Großes vor. Am Mittwoch wird Brunner im Parlament die Rede dazu halten. Eine Stunde wird sie dauern, länger als die Reden des Vorgängers, „aber deutlich kürzer, komprimierter, kompakter als jene anderer Minister davor“, heißt es aus Brunners Büro.