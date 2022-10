Vollkasko-Budget

Mehr Ausgaben, weniger Einnahmen und dadurch mehr Schulden. So sieht das Budget für 2023 aus, das der Finanzminister am Mittwoch vorstellt. Das wird niemanden überraschen. Doch es ist nach den Corona-Lockdowns das zweite Mal in drei Jahren, dass alle Pläne zur Konsolidierung des Staatshaushaltes über den Haufen geworfen wurden.