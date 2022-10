Jetzt ist es fix: Wlazny erreicht Platz 2 in Wien

Mit einem Wahlergebnis von 10,70 Prozent hat Wlazny in Wien endgültig den zweiten Platz bei der Bundespräsidentenwahl erreicht. Knapp hinter Wlazny: Walter Rosenkranz mit 10,44 Prozent. Seine Heimatstadt ist das einzige Bundesland, in dem Wlazny Platz zwei erobern konnte. In den übrigen Bundesländern ist es Walter Rosenkranz, der die zweitmeisten Stimmen gewinnt. In den meisten Bundesländern wurde der Arzt und Musiker Vierter - und das blieb im Burgenland, Kärnten, Salzburg und der Steiermark auch mit der Auswertung der Wahlkarten am Montag so. Nur in Vorarlberg ist (auch samt Briefwahl) Wlazny Dritter vor Wallentin.