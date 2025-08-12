Krisenstimmung bei Kärntner Industrie-Unternehmen

Einen Lichtblick in dieser düsteren Zeit bietet das Kärntner Unternehmertum. So wagen immer mehr Menschen den Weg in die Selbstständigkeit und gründen eigene Unternehmen (wir berichteten). Und in einer neuen Studie der FH Joanneum belegt Kärnten in vielen Bereichen den Spitzenplatz – so auch bei der „gesamten unternehmerischen Aktivität“. Vielleicht könnte so auch diese Krise gemeistert werden.