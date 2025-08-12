Enthüllt: ER spielt jungen John Rambo in Prequel!

Stallone verkörperte Rambo fünf Mal

Stallone war Mitte 30, als der Originalstreifen „Rambo“ 1982 in die Kinos kam. Weitere vier Male verkörperte er den Vietnam-Heimkehrer und Einzelkämpfer, zuletzt 2019 in „Rambo: Last Blood“ unter der Regie von Adrian Grunberg. Im fünften Teil lebt Rambo schon lange zurückgezogen auf einer Ranch im Südwesten der Vereinigten Staaten.