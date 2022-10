Das war die Wahl zum Bundespräsidenten in Bildern

Als Kandidat startet man am besten in den Wahltag, indem man sich bei der Stimmabgabe von Kameras begleiten lässt. So lasst sich der ein oder andere Anhänger noch zum Gang zur Wahlurne motivieren. Der jüngste Kandidat, Dominik Wlazny, machte keinen Hehl daraus, wer seine Stimme bekommen hat. „Es gibt zwar in Österreich ein Wahlgeheimnis, ich habe aber mich gewählt. Das trau’ ich mir offen sagen“, erklärte im Wien-Simmering.