Ein gallisches Dorf in Salzburg

Am Land hatten es die beiden Außenseiter-Kandidaten Michael Brunner (MFG) und Heinrich Staudinger (Parteilos) prinzipiell schwer. Beide bekamen in so mancher Gemeinde – ohne Wahlkarten – sogar keine einzige Stimme. Brunner ging unter anderem in Weißbach bei Lofer oder Tweng, Staudinger etwa in Kleinarl komplett leer aus.