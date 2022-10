Salzburg setzt auf Bewährtes

Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl wurde auch in den Zentralen der Landesparteien gespannt verfolgt. Schließlich steht in einem halben Jahr eine Landtagswahl vor der Türe. So viel ist klar: Große Rückschlüsse lassen sich mangels Kandidaten vieler Parteien nicht ziehen. Eines zeigt das Ergebnis: Die Salzburger tendieren wie der Rest des Landes ebenfalls eher zur Stabilität. Das sind tendenziell keine schlechten Nachrichten für Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).