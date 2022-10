Zum Schutz und zur Erholung der Bevölkerung

Betreuungsweg an beiden Ufern

So entstanden Hochwasserschutzdämme, wurden Schutzmauern an der Grundgrenze zu den privaten Grundstücken errichtet. Dadurch wurde es auch möglich, an beiden Ufern einen drei Meter breiten Betreuungsweg anzulegen. „Der ist für die Instandhaltung nutzbar und dient auch der Naherholung der Bevölkerung“, so Landesrat Daniel Fellner. Die Kosten betrugen fünf Millionen Euro, 21,7 Millionen kamen vom Bund.