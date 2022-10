Mit Zug mitgefahren: Bursche geriet in Oberleitung

Eine höchst gefährliche Aktion hätte einem 20-Jährigen in der Nacht auf Samstag in Wien beinahe das Leben gekostet. Der junge Mann war auf das Dach eines Zuges geklettert und auf diese Weise von der Station Praterstern bis zur Traisengasse im Bezirk Brigittenau gefahren. Dort geriet er dann offenbar in die Oberleitung …