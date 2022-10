Fußball-Boss: „Das war nicht gescheit, aber . . .“

Wie stellen Sie sich den richtigen Umgang mit diesen oft in Aggressivität gipfelnden Auswüchsen vor, die leider selbst vor dem Nachwuchsfußball immer weniger haltmachen?

Dass wir uns etwas einfallen lassen. Mir hat gefallen, dass wir zuletzt mit drei Vereinen eine Mediation hatten. Denn wo gibt’s das, dass ein Verband so in die Gesellschaft eingreift und sagt, „Ich fang mir diese Leute zusammen?“ Ich war happy, auch damit, dass darüber berichtet wurde.