Pilotin zeichnet weltgrößtes Porträt der Queen

Wind machte Fahrt „sportlich“

Auch mehrere Übungsflüge waren notwendig, um ein Gefühl für die geforderte Flugstrecke und die Kurven zu bekommen. Der Hauptfaktor war das Wetter, das ihren ersten Versuch am Dienstag zunichtemachte. Das Wetter am Donnerstag war schließlich besser, als am ursprünglich geplanten Dienstag. Laut Amal machte der Wind mit 30 Knoten die Fahrt dennoch „sportlich“. Trotzdem bereitete ihr der Flug „großen Spaß.“