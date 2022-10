Pkw landen bei Crash auf Inntalautobahn im Graben

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und stürzten in den Straßengraben. Dort blieben sie an Bäumen hängen. „An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt“, so die Exekutive. Ein Alkotest mit dem 32-Jährigen ergab eine leichte Alkoholisierung.