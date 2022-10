Drei Menschen in Londoner City niedergestochen

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Vormittag, um 9.46 Uhr Ortszeit, im Viertel Bishopsgate nahe dem Bahnhof Liverpool Street Station. Die Polizei sei fünf Minuten später vor Ort gewesen, berichtet die City Of London Police via Twitter (siehe Tweet unten). Die drei Opfer seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.