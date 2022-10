Betrunkener schleuderte Pflasterstein auf Mann

Verletzt

Als der Lenker wieder in Richtung des Führerhauses ging, traf ihn plötzlich ein Pflasterstein am Rücken. Er wurde verletzt. Auch am Lkw entstand leichter Sachschaden. Ein beim 54-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab 1,26 Promille. Der polizeiliche Abschlussbericht wird an die Staatsanwaltschaft übermittelt.