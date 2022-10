Tirol: 785 Wahllokale bei Präsidentenwahl geöffnet

Insgesamt öffnen landesweit am Sonntag 785 Wahllokale. Wahlberechtigte müssen in jenem Wahllokal in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Informationen zur Adresse beziehungsweise den Öffnungszeiten der jeweiligen Wahllokale bekommen Stimmberechtigte vorab von ihrer Gemeinde.