Bergsteiger (65) stürzte bei Aufstieg in den Tod

Ein 65-Jähriger aus Steyr unternahm am Dienstag alleine eine Bergtour auf den 1992 Meter hohen Bosruck im Grenzgebiet Oberösterreich/Steiermark. Da sich der erfahrene Bergsteiger bis zum späten Nachmittag nicht mehr bei seiner Lebensgefährtin gemeldet hatte, erstattete diese gegen 18:45 Uhr eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei in Steyr. Die sofort eingeleitete Suchaktion, bei der Bergrettung, Alpinpolizei, Flugpolizei, Freiwillige Feuerwehr und mehrere Hundestaffeln mit annähernd 90 Einsatzkräften im Einsatz waren, brachte bis in die Nachtstunden keinen Erfolg.