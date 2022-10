3760 Neuinfektionen in aktueller Corona-Welle

Die Zahlen steigen und steigen, die Mittwochzahlen sind traditionell höher, weil am Montag mehr Leute testen gehen. In den Spitälern steigen die Werte zum Glück viel langsamer, aber der Trend zeigt nach oben. Aktuell sind 317 Oberösterreicher mit Covid auf Normalstationen, das ist ein Plus von elf Patienten an einem Tag, aber in den vergangenen 14 Tagen hat sich die Zahl der Spitalspatienten verdoppelt. Bei den Patienten, die auf Intensivstationen betreut werden, gab es eine Reduktion um vier auf aktuell sechs.