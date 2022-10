Mit diesen Tipps im Herbst entspannt verreisen

flightright empfiehlt, Flüge mit Abflugzeiten am Morgen zu buchen, da der Rückstau ausgefallener Flüge geringer ist. Die geltenden Rechte von Flugreisenden bei Annullierung oder Verspätung sind in der EU-Fluggastrechte-Verordnung festgehalten. Die Verordnung gilt für Flüge, die von einem Flughafen in der EU abfliegen, sowie für Flüge, die auf einem Flughafen in der EU landen, wenn die durchführende Fluggesellschaft ihren Sitz in der EU hat.